عاجل// كوبيش يلتقي حفتر اليوم في بنغازي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا بالإنابة، يان كوبيش، يلتقي اليوم حفتر في بنغازي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا بالإنابة، يان كوبيش، يلتقي اليوم حفتر في بنغازي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
احتمال كبير ان يكون الخبر قد أخطي في ذكر اسم الشخصيه الفاعله التي سيلتقيها يان كوبيش ربما هو اراد ان يلتقي احد ثوار فبراير الذين كذبهم سركوزي وقال لا توجد ثوره في ليبيا اسمها 17 فبراير علينا التحقق من الخبر فربما يان كوبيش اراد القاء بصلاح بادي او عبدالنبي الككلي او اسامه جويلي ولكن موعد الخبر وقع في خطأ عندما يان كوبيتش سيلتقي بشواش ياجماعه بشواش سوف نتححقوا من الخبر ربما سهوا او غلطوا في الاسم وبدل من ذكر اسم احد ابطال ثورة فبراير الوهميه قد ذكروا أسم المشير حفتر وجل من لا يسهو ولا يخطئ بشواش سوف نري
أضف تعليقـك