عاجل// كوبيش يلتقي حفتر اليوم في بنغازي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا بالإنابة، يان كوبيش، يلتقي اليوم حفتر في بنغازي.

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