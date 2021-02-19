حمودة: الدبيبة لم ينتهِ من تشكيل حكومته وسيعمل على تجهيزها حسب المدة الزمنية المحددة

ليبيا – صرح الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة محمد حمودة أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لم ينتهِ من تشكيلة حكومته بعد، لافتًا إلى أنه باشر مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب، بشأن تشكيلته الوزارية الجديدة التي سيقدمها خلال أيام للمصادقة عليها ومنحها الثقة.

حمودة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أكد أن الدبيبة باشر في مداولته بتشكيل الحكومة، من خلال تواصله مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم الـ 13، مشيرًا إلى أن عملية تشكيل الحكومة لم تنتهِ بعد، وهو سيعمل على تجهيزها حسب المدة الزمنية المخطط لها والمذكورة في مخرجات ملتقى الحوار السياسي.

وردًا على ما إذا كان الدبيبة سيجري سلسلة زيارات للمنطقة الشرقية، قال حمودة: إنه فيما يتعلق بزيارته لمدن الشرق أو لطبرق ستكون له هناك زيارة قريبة جدًا.