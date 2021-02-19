“الدبيبة” يستهلّ جولته بالمنطقة الشرقية بزيارة “طبرق”

وصل رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إلى مطار مدينة طبرق؛ قادمًا من مصر، في مستهل جولة يُجريها بالمنطقة الشرقية، وكان في استقباله الفريق صقر الجروشي.

وسبق وصول “الدبيبة”، وصول رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى مقر المجلس في طبرق، وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق لـ”218” بأن رئيس ديوان مجلس النواب وعمداء بلديات المنطقة يُشاركون في استقبال “الدبيبة”، فور وصوله.

وحول لقاء “الدبيبة وعقيلة”؛ أشار “بليحق” إلى أنهما سيبحثان مستقبل الحكومة الجديدة، وتشكيلها.

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