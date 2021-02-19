مكافحة الأمراض: 27 حالة وفاة و 585 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة وفاة و 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في جلسته اليومية بأن إجمالي الوفيات في ليبيا منذ بدء الجائحة وصل إلى 2088 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 129325 حالة

وأشار المركز إلى أن الإصابات توزعت كالأتي، 359 حالة في طرابلس، ومصراتة ثانيا بـ 65 حالة، ثم سبها بـ 36 حالة، و16 حالة في زليتن، و12 حالة في غريان، و10 حالات في القره بوللي، و9 حالة في غدامس، و8 حالات في بني وليد، و7 حالات في كل من القطرون وقصر بن غشير، و6 حالات في أجدابيا وسواني بن آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 5 حالات في كل من المنشية الجميل والخمس، و4 حالات في كل من الشاطئ والرياينة والزاوية المركز، و3 حالات في تازربو ووادي عتبة، وحالتين في كل من طبرق وسرت والجفارة وترهونة وصبراتة، حالة واحدة في كل من ظاهر الجبل وقصر الأخيار وتراغن ومرزق وغات وجنزور.

وتماثل للشفاء 741 حالة، منهم 608 حالات في طرابلس، و25 حالة في صبراتة، و6 حالات في أجدابيا، و38 حالة في مصراتة، و17 حالة في سرت، و23 حالة في سبها، و23 حالة في الزاوية المركز، وحالة في زليتن.

في حين توفى 27 آخرون، بينهم 20 حالة في طرابلس، وحالتين في جنزور، وحالة في كل من أجدابيا وسرت والزنتان وسواني بن آدم وترهونة.

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