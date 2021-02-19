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تبون يرحب باتفاق الليبيين بجنيف ويؤكد أن الحل بتنظيم انتخابات عامة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن سعادته لاتفاق الليبيين في سويسرا مع قيادتهم الجديدة، قائلًا: “هذا الاتفاق يشرفهم ويطمئننا”.

تبون وفي كلمة موجهة للشعب الجزائري وفقًا لما نقلته وكالة “الأنباء الجزائرية” أمس الخميس، أبدى ارتياحه لهذا التطور؛ لأنه منذ أن برز صوت الجزائر في المحافل الدولية وأصبحت الدبلوماسية الجزائرية أكثر نشاطًا، وكان التأكيد دائمًا على أن المشكل ليبي-ليبي، وأن الجزائر لا تنحاز إلى أي طرف، وأن الحل هو في تنظيم انتخابات عامة .

وأكد الرئيس الجزائري أن مهمة إجراء الانتخابات أسندت للقيادة الجديدة من طرف الأمم المتحدة، بهدف إجرائها في الـ 24  من شهر ديسمبر المقبل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • حتي أنت سيادة الرئيس تبون تعتقد أن الليبيين اتفقوا في جنيف يا حيف الذين اتفقوا قبل جنيف علي ان يعلن الاتفاق في جنيف هم اردوغان واستيفاني بنت الامريكان وحزب صواب وباقي المجتمعين في لجنة ال75 خلتهم أستيفاني حنك فوقاني صور خالي من اي تعبير او معاني ومش غريبه علي هيئة أمم المؤاتمرات فقد فعلوها في الصخيرات فرضوا حكومه وشرعنوا مليشيات

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