تبون يرحب باتفاق الليبيين بجنيف ويؤكد أن الحل بتنظيم انتخابات عامة

ليبيا- أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن سعادته لاتفاق الليبيين في سويسرا مع قيادتهم الجديدة، قائلًا: “هذا الاتفاق يشرفهم ويطمئننا”.

تبون وفي كلمة موجهة للشعب الجزائري وفقًا لما نقلته وكالة “الأنباء الجزائرية” أمس الخميس، أبدى ارتياحه لهذا التطور؛ لأنه منذ أن برز صوت الجزائر في المحافل الدولية وأصبحت الدبلوماسية الجزائرية أكثر نشاطًا، وكان التأكيد دائمًا على أن المشكل ليبي-ليبي، وأن الجزائر لا تنحاز إلى أي طرف، وأن الحل هو في تنظيم انتخابات عامة .

وأكد الرئيس الجزائري أن مهمة إجراء الانتخابات أسندت للقيادة الجديدة من طرف الأمم المتحدة، بهدف إجرائها في الـ 24 من شهر ديسمبر المقبل.