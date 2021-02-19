«داخلية الوقتة»: ضبط تشكيل عصابي استهدف العبث بمحطات الكهرباء في بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي استهدف «نشر الفوضي» عبر «العبث الممنهج بمحطات الكهرباء» في مدينة بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان، إن وحدة البحوث والدراسات الأمنية بمديرية أمن بنغازي تمكنت من ربط عديد القضايا المتتالية التي بينت منهجية التشكيل العصابي المتمثلة في العبث بـ«الشبكة الكهربائية في المدينة وإثارة الفوضى».

ومن بين هذه القضايا واقعة مقتل شخص داخل سياراته إثر انفجار قنبلة يدوية كان ينوي إلقائها على إحدى محطات الكهرباء في منطقة الماجوري، إلى جانب إلقاء قنبلة يديوية على إحدى محطات الكهرباء في منطقة الصابري بجوار فندق «ريجنسي» في الخامس من فبراير الجاري، حسب البيان.

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إضافة إلى وقوع حريق «مفتعل في محطة الكهرباء والأشجار المحيطة» عند جسر مصنع «الفرش» يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، وإضرام النار في محطة كهرباء بالقرب من بريد السليماني في 12 فبراير الجاري، فيما تم تسجيل إصابة شخص جراء قنبلة يديوية بالقرب من محطة بمنطقة قنفودة في 14 فبراير.

وقالت وحدة البحوث والدراسات الأمنية بمديرية أمن بنغازي إن «كل هذه الوقائع المتكررة وشبه المتطابقة تشكل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي وتهدف إلى إثارة الفوضى بالمدينة».

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