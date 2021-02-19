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فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 19 فبراير 2021 (وال)-التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ظهر اليوم الجمعة، رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة عقب وصوله طبرق.

وقال الناطق باسم الحكومة الجديدة محمد حمودة، إن زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة طبرق، للقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وكانت طائرة رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة قد هبطت في وقت سابق في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية الليبية الفريق صقر الجروشي، وضباط الجيش الوطني. (ال- طبرق) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • مبادره طيبه من مرشح تركيا والأخوان وهو ماضي في طريق التصالح بين اطياف الشعب الليبي فطريق التصالح لا يشك أحد في أهمية الصلح ودوره في بناء الإنسان، وتقويم الأخلاق، ذلك أنه من أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وقد وردت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأقوال المأثورة في الترغيب بالصلح والحث عليه. الأمر الذي يدعو لوضعه في مقدمة الحلول عند النزاعات.. والخلافات المتصلة بشؤون الحياة. أملاً بالخيرية الواردة في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} وطلباً للأجر والمثوبة.. ودرءاً للمفاسد وتضييقاً لهوة النزاع. فضلا عن تبعات وآثار إيجابية أخرى سواء

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