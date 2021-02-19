فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة

طبرق 19 فبراير 2021 (وال)-التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ظهر اليوم الجمعة، رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة عقب وصوله طبرق.

وقال الناطق باسم الحكومة الجديدة محمد حمودة، إن زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة طبرق، للقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وكانت طائرة رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة قد هبطت في وقت سابق في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية الليبية الفريق صقر الجروشي، وضباط الجيش الوطني. (ال- طبرق) ر ت

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