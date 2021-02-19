الأرصاد الجوية: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا مع اعتدال الطقس في معظم المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا ساحل الخليج حيث تكون الرؤية متوسطة لاحتمال ظهور ضباب مائي.

وأوضحت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا على طول الساحل.

وأشارت النشرة إلى أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت تكون:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة 16 درجة مئوية والرؤية جيدة.

كما بينت النشرة أن الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة في الصباح الباكر على ساحل الخليج، لاحتمال ظهور شبورة مائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24