هل طالب “المشري” بمعاقبة من واجهوا الإرهاب في درنة وقنفوذة؟

في مشهد يعكس تناقض التصريحات والأحاديث لرئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، واستمراره في قلب الحقائق، خرج مؤخرا مطالبا بمعاقبة ما أسماهم “مرتكبي جرائم الحرب” في قنفوذة ودرنة، وهي دعوة ضمنية لمحاسبة من واجهوا التنظيمات الإرهابية في هاتين المنطقتين، وعلى رأسها تنظيما داعش والقاعدة.

وزعم “المشري” في فيديو متلفز تابعته “الساعة 24″، بقوله: “فيه جرائم لا يمكن التجاوز عنها فيما يتعلق بالجرائم غير الإنسانية في ترهونة وجنوب طرابلس وقنفوذة ودرنة لا يمكن السكوت عليها”.

وتابع “المشري” زعمه قائلا: “في الحرب عفا الله عما سلف لكن جرائم الحرب لا يوجد عفا الله والمدان يجب أن يعاقب ولا يجب أن نرسخ لسياسة الإفلات من العقاب”.

ولعل المشري الذي ينتمي إيدلوجيا لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الإرهاب، يحاول من خلال هذه التصريحات تبرئة أولئك الذين أمعنوا في إجرامهم وإرهابهم تحت ذريعة حماية ثورة فبراير مرة، وتطبيق شرع الله مرة أخرى، فالكثير يعلم أن مدينة درنة تعاقبت عليها جماعات إسلامية مسلحة وشهد أهلها الكثير من جرائم الحرب التي ارتكبها اﻹرهابيين حيث خضعت المدينة رسمياً لسيطرة تنظيم الدولة بعد أن بايع “مجلس شورى شباب الاسلام”، الذي أعلن التنظيم تشكيله، أبو بكر البغدادي أميراً ، وأعلنوا ما سموه بـ ولاية برقة في عام 2014 .

وتناوب منذ ذلك التاريخ تنظيما داعش والقاعدة السيطرة على مفاصل المدينة، وإرهاب أهلها، حيث شهدت ساحات المدينة قبل تحريرها على يد الجيش، عمليات إعدام وتنكيل بالمواطنين، وفرض عقيدتهم الفاسدة على الأهالي.

لكن المشري الذي عرف بممارسة “التقية”، لا يهمه إظهار الحقيقة كاملة بقدر ما يهمه العمل لمصلحته، ومصلحة تنظيمه فهو ينادي بمحاكمة مجرمي الحرب، لكنه في ذات الوقت يتجاهل ما فعله مسلحو ميليشيات فائز السراج ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة من مقاطع توثق مرورهم الوحشي، الذي لم يستثن بشرا ولا حجرا في عدد من المدن الليبية، ومنها إعدامات ميدانية واعتقال وتعذيب واقتحام للمنازل ونهب محتوياتها وإحراقها وسلب الأملاك العامة والخاصة وتخريب المنشآت.

ووفق حقوقيين تصل مئات الجرائم المرتكبة من مليشيات الوفاق إلى مستوى الإبادة الجماعية في ترهونة وبني وليد والأصابعة وقصر بن غشير، ودرنة وغيرها. كما دخل أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا مدينة ترهونة، ما تسبب في نزوح الآلاف من المدنيين فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل. ولم تقتصر انتهاكات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق ومرتزقة تركيا في ترهونة وجنوبي العاصمة طرابلس، على استهداف المدنيين وممتلكاتهم فحسب، بل تسببت في نزوح 16 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأمام هذه التجاوزات الخطيرة، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حكومة الوفاق إلى فتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة، فيما أعرب السفير الألماني في ليبيا عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج إلى المنطقة.

يذكر أن هذه التصريحات التي أدلى بها “المشري” جاءت بعد فشل القائمة التي يساندها تياره في الفوز بالسلطة التنفيذية الجديدة.