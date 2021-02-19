السنوسي القمي: رئيس المفوضية يريد إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور

قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة السنوسي القمي، إن: “رئيس المفوضية يريد إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، وكل كلامه يصب في هذا الإطار، لذا أعلن انتهاء المهلة المحددة لإقرار مجلسي الدولة والنواب لقانون الاستفتاء” وفق قوله.

أضاف القمي، في تصريحات صحفية: “لجنة المسار الدستوري أنجزت ما هو مطلوب منها، وقدمنا مقترحا للتعديل الدستوري العاشر، ومعه قاعدة دستورية في حال تعذر إجراء الاستفتاء لجولتين، وما اتّفق عليه في جلسة الغردقة الأخيرة سُلّم رسميا إلى منسق البعثة الأممية خالد محيي الدين” على حد تعبيره.

وسبق أن استشهدت الدكتورة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي، بتصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول انتهاء مهلة الـ 60 يوما وانتقال مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار.

وقالت “الفارسي” في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسئولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، فلنعد عدتنا لصندوق الاقتراع، ولنبدأ العد التنازلي وصولا للحظة الانتعاق 24 ديسمبر 2021”.

وكانت “الفارسي” قد أرفقت تصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات المتلفزة لمنشورها السابق، حيث أكد انتهاء مهلة الـ60 يوما وانتقال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار، موضحا أن مجلس النواب لن يعتمد هذا الاتفاق وبالتالي يعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.