السيدة اليعقوبي: الثلاثاء المقبل اجتماع للجنة القانونية بملتقى الحوار في تونس

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، إن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا تقابليا يوم الثلاثاء المقبل بتونس.

وأضافت اليعقوبي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الاجتماع يأتي استكمالا لمداولات اللجنة إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر القادم،

يشار إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، وصف بيان اللجنة الدستورية الصادر عن اجتماع الغردقة في 12 فبراير، بالغامض وغير الواضح.

وأشار رئيس المفوضية إلى غموض المادة الرابعة خاصة “التي يشير إليها البيان إلى أنه في حالة التصويت بالرفض على مشروع الدستور سيجري الذهاب إلى الانتخابات”، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح.

وأكدت الدكتورة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي، انتهاء مهلة الـ 60 يوما وانتقال مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار.

وقالت الفارسي في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسئولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، فلنعد عدتنا لصندوق الاقتراع، ولنبدأ العد التنازلي وصولا للحظة الانتعاق 24 ديسمبر 2021”.

وكانت “الفارسي” قد أرفقت تصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات المتلفزة لمنشورها السابق، حيث أكد انتهاء مهلة الـ60 يوما وانتقال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار، موضحا أن مجلس النواب لن يعتمد هذا الاتفاق وبالتالي يعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.