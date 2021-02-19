ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 February, 2021

قال الناطق باسم الحكومة الجديدة محمد حمودة، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ،بحث مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح آخر المستجدات على الساحة الليبية، وآخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة ،وذلك بحضور ، النائب الثاني الدكتور احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس.

ووصل دبيبة إلى مطار طبرق الدولي اليوم، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري.

وكان في استقبال رئيس الحكومة الجديدة عدد من النواب ورئيس أركان القوات الجوية الليبية الفريق صقر الجروشي، وضباط الجيش الوطني، ومن المقرر أن يعقد الدبيبة لقاء مع أعضاء مجلس النواب وعقد لقاءات ومشاورات في مدن المنطقة الشرقية.