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عقيلة يستقبل الدبيبة في مقر مجلس النواب بطبرق

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

استقبل، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المكلف، عبدالحميد الدبيبة، الذي وصل ظهر اليوم إلى طبرق بعد ختام زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة ولقائه الخميس مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وجرى استقبال عقيلة لـ الدبيبة في مقر مجلس النواب في طبرق، وذلك رفقة النائب الثاني الدكتور أحميد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال مجلس النواب، إن اللقاء بين عقيلة والدبيبة بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا وتشكيل الحكومة الجديدة.

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