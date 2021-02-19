ويليامز وفيلتمان: على ملتقى الحوار الليبي وضع خطة احتياطية في حال عدم امتثال الوفاق بحل نفسها

اقترح الدبلوماسيان الأمريكيان، المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، خارطة طريق لليبيا، منعًا لتكرار ما حدث قبل 6 أعوام في اتفاق الصخيرات، ولضمان عبور آمن للبلاد.

وطالب الدبلوماسيان في مقال لهما، الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي بالتحرك سريعًا وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الليبيين على تجاوز انقساماتهم، مؤكدين على ضرورة الامتثال لخارطة الطريق التي وضعها الملتقى السياسي الليبي، لمنع تكرار ما حدث للاتفاق السياسي الليبي في 2015، عندما رفضت المؤسسات الليبية التزاماتها بإعادة توحيد السلطات التنفيذية.

وقال الدبلوماسيان إنه من المتوقع عدم امتثال حكومة الوفاق غير المعتمدة، بحل نفسها لصالح هيئة تنفيذية موحدة جديدة، مؤكدين أن ملتقى الحوار الليبي وضع خطة احتياطية لمثل هذه الأمور.

وأشار المقال الصادر عن الدبلوماسيين إلى أنه في حال فشل المؤسسات الليبية في احترام خارطة الطريق والمواعيد المحددة فيها وصولا إلى انتخابات ديسمبر 2021، فإن الأمر يعود إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وطالب الدبلوماسيان، رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد دبيبة بتشكيل حكومة تكنوقراطية تكون قادرة على تقديم الخدمات للبلديات التي تعاني نقص الموارد، ومكافحة وباء كورونا الذي استفحل في ليبيا، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع الانهيار المتوقع لشبكة الكهرباء في الصيف المقبل، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية، وتمهيد الطريق للانتخابات

وبحسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإنه أمام دبيبة 21 يومًا من اختياره في 5 فبراير، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب لاعتمادها.

كما طالب الدبلوماسيان، مجلس النواب، عقد جلسة لإقرار السلطة التنفيذية الجديدة في غضون 21 يوما من انتهاء الدبيبة من تشكيلها، موجهين رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، بضرورة تجنب الانقسام وتنحية الخلافات جانبًا.

ودعا المقال السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا والمجتمع الدولي بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتتويج المرحلة الانتقالية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، مطالبا بالالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير 2020 واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وإخراج المرتزقة الأجانب بشكل فوري من ليبيا، والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلد الأفريقي منذ 2011.

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