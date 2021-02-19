شلوف: تنحية “الكبير” صارت مطلباً دولياً بعد نشر التقرير الأمريكي عن سرقاته

شلوف: تقرير أمريكي كشف عن سرقات في “مركزي طرابلس” بمليارات من المال العام الليبي

قال جمال شلوف، المحلل السياسي، إن منظمة الشاهد العالمي Global Witness الانجليزية الامريكية والمهتمة بتتبع الفساد العالمي، نشرت تقريرها عن شهر فبراير حول فساد مصرف (الصديق الكبير) المركزي وسرقة مليارات الدولارات من المال الليبي العام عبر منظومة الاعتمادات بالتعاون مع مصارف أجنبية يعمل بعض مديري إدارات المركزي في مجالس إدارات هذه المصارف الاجنبية.

أضاف شلوف على حسابه بموقع فيسبوك: “وتوقيت نشر هذا التقرير يعطي ايحاء بان تنحية الصديق الكبير عن منصبه بل وحتى ملاحقته و كبار موظفيه دوليا صارت مطلب واشتراط دولي وليس محلي فقط”.