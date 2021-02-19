تكريم الشاعر “مفتاح العماري” بجائزة الإنجاز الإبداعي

كرّمت الهيئة العامة للثقافة، الشاعر مفتاح العمارى بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفلٍ أقيم بدار الفنون بطرابلس، ضمن برنامج ثقافي حافل والندوات والأمسيات الشعرية.

وقدّم الشاعر مفتاح العماري، كلمة له بعد التكريم، في ندوة أدبية حول حضور الثورة في الأدب الليبى، شارك فيها الدكتور علي رحومة بورقة بعنوان “ربيع فبراير” في الشعر الليبى، إضافة إلى مشاركة أمينة هدريز ، وريم الطاهر بأوراق عن البعد الثوري فى رواية “عار” للروائي، جمعة الموفق. وقدمت أحلام المهدى ورقة بعنوان الثورة فى الأغنية الليبية.

وتأتي الاحتفالية، ضمن احتفالات الهيئة العامة للثقافة بالعيد العاشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وتضمنت الاحتفالية، ندوة حول حضور الثورة في الأدب الليبي، بمشاركة واسعة من الشعراء والشاعرات والمهتمين بالأدب والفنون في ليبيا.

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