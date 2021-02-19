امغيب: اتفاقيات الوفاق الدولية باطلة ومجلس النواب لم يصادق عليها

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن مجلس النواب لم يصادق على الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق غير المعتمدة، موضحا أن عدم مصادقة المجلس على الاتفاقيات يجعلها باطلة.

وأضاف امغيب في تصريح صحفي أمس الخميس أن عدم شرعية الاتفاقيات يعني أن كل ما ترتب عليها غير شرعي، يستوجب العدول عنه أو إزالته، ورفض الواقع الذي ترتب على مثل هذه الاتفاقيات من وجود على الأراضي الليبية.

وأكد امغيب، أن الاتفاقيات التي وقعت بين كافة الدول وما يسمى بالمجلس الرئاسي السابق لاغية، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي الجديد قد لا يتطرق لمثل هذه الاتفاقيات، خاصة أنه من وقعها لم يعد في السلطة، وأن البرلمان هو المخول برفضها، وهو ما فعله في وقت سابق.

وشدد امغيب على أن المجلس الرئاسي الجديد والحكومة يجب أن يطالبا المجتمع الدولي بإلغاء كافة ما ترتب على الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى اللجنة العسكرية التي طالبت مجلس الأمن بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

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