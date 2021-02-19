زيارة مرتقبة للمنفي إلى القاهرة

توقعت مصادر ليبية قيام رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي بزيارة إلى القاهرة خلال أيام، لتوطيد العلاقة بين البلدين الجارين.

ونوهت المصادر إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي لتأكيد مبادئ حسن الجوار والتعاون البناء وتأسيس مرحلة جديدة تكون الشراكة الشاملة فيها في كل الملفات أساسا للمستقبل، كما تشير إلى اعتماد السلطة الليبية الجديدة على محيطها العربي وفي القلب منه القاهرة.

واستقبلت القاهرة الخميس رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة في أول زيارة رسمية له خارج ليبيا، ورحبت مصر بالزيارة، كما أثنى مراقبو الشأن الليبي على الزيارة.

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