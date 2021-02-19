سفينة إسبانية تنقذ 148 مهاجرا من الغرق قبالة السواحل الليبية

أعلنت مجموعة “ماي داي ميديتيرانو” الإسبانية، أن سفينة الإنقاذ “آيتا ماري” الإسبانية تمكنت من إنقاذ 148 مهاجرا في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا.

وأضافت مجموعة “ماي داي ميديتيرانو” الإسبانية المالكة للسفينة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه برغم أن حمولة سفينة “آيتا ماري” 120 فقط إلا أنها أنقذت بالفعل 148 شخصا في عمليتين منفصلتين.

وتابعت المجموعة أن السفينة تمكنت في العملية الأولى من إنقاذ 102 مهاجرا وبعد ذلك أنقذت السفينة 46 مهاجرا أخرين، مبينة أن “آيتا ماري” وصلت الأربعاء الماضي، إلى نقطة تبعد حوالى 70 كيلومتر من السواحل الليبية بعد مغادرة السفينة “أوبن آرمز” باتجاه صقلية لإنزال 149 مهاجرا كانوا على متنها.

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