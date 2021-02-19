الصديق الكبير: ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين في ليبيا

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إنه ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين في ليبيا، وتوفير قاعدة صلبة للأمة.

وأضاف الصديق الكبير، في مقالة لـ«ذي إندبندنت» البريطانية، إن ليبيا تعاني بالفعل من الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعليها الآن التعامل مع جائحة كوفيد -19 وكل حالة عدم اليقين التي تسببها، لكنه شدد على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، بعدما تم وضع الأسس للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، واختتم الحوار السياسي في تونس، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنجاح بتأييد حكومة انتقالية جديدة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. اللذين سيحكمان البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر.

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ولفت إلى أن الهدف الأساسي لمصرف ليبيا المركزي هو تحقيق التقدم الاقتصادي، وهو «ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وتوفير قاعدة متينة للأمة وهي تخرج من هاتين الأزمتين».

وأضاف أن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات أخرى تشمل إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه، مؤكدا أن المصرف المركزي سيعمل عن كثب مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة، وسيواصل دعمه والتعاون بشكل كامل مع مجموعة العمل الاقتصادية، التي أنشأتها الأمم المتحدة.

وأوضح أنه على الرغم من قائمة «المهام» الصعبة، يبقي هناك أسباب للتفاؤل، ففي الأشهر الأخيرة، تحرك البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف لخلق قدر أكبر من الشفافية واليقين للمواطنين والشركات، وللحد من قدرة «المحتالين»على التلاعب بخطابات الاعتماد لغسل الأموال أو الربح من الفساد.

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