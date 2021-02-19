هيئة الإغاثة تبحث مع برنامج الغذاء العالمي الصعوبات التي تواجه شراكتهما

عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع ضم رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة، سعد العبار، ومدير إدارة العمليات، مروان الحاسي، ومدير مشروع برنامج الغذاء العالمي، عماد الفلاح، مع مدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا، رواد الحلبي، وبعض الإدارات المختصة ببرنامج الغذاء العالمي.

حيث تحدث رئيس لجنة إدارة الهيئة عن الصعوبات التي تواجه تنفيذ الشراكة مع الهيئة وكيفية الحلول، مثمنا مجهودات برنامج الغذاء العالمي داخل ليبيا؛ التي تعمل على تخفيف معاناة النازحين.

من جانبها أكدت الحلبي على ضرورة حل كل الصعوبات التي قدمها رئيس لجنة إدارة الهيئة، وتذليل الصعاب لهم من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة للعام الجاري.

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