الموجودون في السلطة يقفون في وجه الرأي العام لتنفيذ الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن الرأي العام والمجتمع الدولي والنخب كافة يدفعون نحو انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لكن المتواجدين في السلطة يقفون بوجه إرادة الرأي العام.
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قناة ليبيا
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