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الموجودون في السلطة يقفون في وجه الرأي العام لتنفيذ الانتخابات

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن الرأي العام والمجتمع الدولي والنخب كافة يدفعون نحو انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لكن المتواجدين في السلطة يقفون بوجه إرادة الرأي العام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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