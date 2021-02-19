الموجودون في السلطة يقفون في وجه الرأي العام لتنفيذ الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن الرأي العام والمجتمع الدولي والنخب كافة يدفعون نحو انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لكن المتواجدين في السلطة يقفون بوجه إرادة الرأي العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا