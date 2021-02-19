الصالحين عبد النبي: طالبنا الدبيبة بتشكيل الحكومة قبل نهاية فبراير

قال عضو مجلس الصالحين عبد النبي، إن أعضاء المجلس طالبوا رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة أن يشكل حكومته قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وجاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع أعضاء مجلس النواب في طبرق، وللتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قد وصل اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

وهبطت طائرة “دبيبة” في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي، وضباط تابعون للقيادة العامة.