البعثة الأممية: كوبيش يلتقي المشير خليفة حفتر ببنغازي لبحث تسهيل الانتخابات الليبية

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا اجتماعا مع المشير خليفة حفتر في الرجمة اليوم الجمعة، بحضور وفد “القوات المسلحة العربية الليبية” المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء شهد الاتفاق على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجرائه.

وأضاف البيان أن المناقشات ركزت على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وأشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وقال: “إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة “.

وجدد المبعوث الخاص كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين.