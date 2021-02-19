مسئولان أمريكيان يدعوان المجتمع الدولي للإسراع بدعم العملية السياسية في ليبيا

حددت الممثلة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، والدبلوماسي الأمريكي السابق جيفري فيلتمان، 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا، مشددين على ضرورة التزام أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولي بالتحرك سريعا وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الليبيين على تجاوز انقساماتهم.

ونقل معهد بروكينغز الأمريكي المتخصص في البحوث الفكرية والدراسات، عن المبعوثة السابقة للأمم المتحدة تأكيدها على ضرورة أن يكون المبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا يان كوبيش قادرا على الاعتماد على الجهات الخارجية التي أمضت السنوات العديدة الماضية في تفاقم الانقسامات الليبية للتركيز على دعم العملية السياسية بالأفعال والأقوال.

وأشار المسؤولان الأمميان، ستيفاني وليامز وجيفري فيلتمان، إلى أنه وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإن أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 21 يوما من اختياره في 5 فبراير، لاقتراح حكومته.