كوبيش يجتمع مع حفتر في بنغازي

أخبار ليبيا24

اجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش لدى وصوله الجمعة إلى بنغازي مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في حضور وفد القيادة باللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الجانبان اتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجراءها.

وأضافت، أن المناقشات ركّزت في الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وقالت البعثة، إن كوبيش أشاد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، حيث قال: “إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة “.

وأضافت أن كوبيش جدد التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين.