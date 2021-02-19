الرميح يطالب السلطة الجديدة بإلغاء الاتفاقيات التى وقعها السراج

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إنه لا يمكن تحميل السلطة الليبية الجديدة وزر ما ارتكبه رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، منفردا.

وطالب الرميح في تصريحات صحفية، السلطة الجديدة بأن تلغي كافة الأثار التي ترتبت على الاتفاقيات التي وقعها السراج وتؤكد أن هذه الأمور من اختصاص السلطة التشريعية.

ودعا الرميح مجلس النواب والسلطة الجديدة إلى ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بإخراج المرتزقة من ليبيا خاصة أن هناك بعض الإشارات إلى أن المجتمع الدولي غير جاد في إخراجهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24