غدامس تطلق الحملة الليبية للتشجير

انطلقت حملة للتشجير، بمساهمة من شركة زينكا الطبية وعدد من المتطوعين، بهدف التأكيد على أهمية الغطاء النباتي والتوعية بمخاطر القضاء عليه.
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قناة ليبيا
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