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غدامس تطلق الحملة الليبية للتشجير

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت حملة للتشجير، بمساهمة من شركة زينكا الطبية وعدد من المتطوعين، بهدف التأكيد على أهمية الغطاء النباتي والتوعية بمخاطر القضاء عليه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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