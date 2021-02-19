غدامس تطلق الحملة الليبية للتشجير

انطلقت حملة للتشجير، بمساهمة من شركة زينكا الطبية وعدد من المتطوعين، بهدف التأكيد على أهمية الغطاء النباتي والتوعية بمخاطر القضاء عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا