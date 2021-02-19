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وكالة أنباء إيطالية: السراج يزور روما للمرة الثانية بالأسبوع الحالي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، عن تواجد رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتهية ولايته ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة الإيطالية روما من جديد.

وذكرت الوكالة أن السراج شوهد خلال تجوله في وسط العاصمة الإيطالية مع عائلته تحت حماية جيدة من الحراسة.

وأضافت الوكالة: “تعمل سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالية على سلامة السراج في فندق معروف بروما، حيث يمكث عادة أثناء إقامته في إيطاليا”.

ونقلت وكالة “نوفا”، في نبأ لها الاثنين الماضي، عن مصادرها بأن السراج خضع لجراحة في الأسنان بإيطاليا كانت طويلة ولكن لم يدخل المستشفى.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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