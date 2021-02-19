كوبيتش يصل بنغازي ويلتقي المشير حفتر

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وتسهيل إجرائها.

كما تطرق حفتر وكوبيتش إلى سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

جاء ذلك خلال زيارة يؤديها كوبيتش إلى بنغازي، التقى خلالها المشير حفتر ووفد لجنة خمسة زائد خمسة، حيث أشاد بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

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