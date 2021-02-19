البعثة الأممية: كوبيش و”حفتر” اتفقا على أهمية التزام الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات في موعدها

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إن المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيش، عقد اجتماعا مع “حفتر” بحضور وفد الجيش المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الجانبين اتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجراءها.

وتابع البيان أن المناقشات ركزت خلال الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وأوضح البيان أن كوبيش أشاد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، مضيفا أن التزامهم بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قد لعب دورا حاسما في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة.

ولفت البيان إلى أن كوبيش أكد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، مطالبا جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك حظر الأسلحة والأهم احترام إرادة الليبيين.

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