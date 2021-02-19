استئناف الدراسة بداية من يوم غدا السبت بمدارس الجفرة‎

تركز الاجتماع الذي عقد الخميس بديوان المجلس البلدي الجفرة على مناقشة امكانية استئناف الدراسة بمدارس مناطق ببلدية الجفرة ومدى تأثير انتشار وباء كورونا كوفيد 19 على العملية التعليمية بالمنطقة .

ضم الاجتماع المجلس التسييري ببلدية الجفرة ومسئولي مراقبة التعليم والصحة واللجنة الاستشارية لمجابهة كورونا .

واوضح إمحمد العكشئ مراقب تعليم الجفرة بان عملية التاچيل ستؤثر بشكل مباشر على اداء وتحصيل الطالب او التلميذ مؤكدا بان كافة الاجراءات الاحترازية ستتخذ مع التشديد والمراقبة داخل المدارس والتقييم اليومي لمدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية من التعقيم وارتداء الكمامات والتباعد بين التلاميذ.

وقرر المشاركين في الاجتماع بدء العام الدراسي الجديد بداية من يوم غدا السبت مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية .