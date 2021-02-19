حفتر يؤكد لكوبيش على ضرورة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي

أخبار ليبيا24

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الجمعة إن المشير خليفة حفتر أكد لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي، حتى تصل ليبيا إلى مرحلة استقرار دائم.

واستقبل حفتر كوبيتش في مكتبه بمقر القيادة العامة لدى وصوله اليوم إلى بنغازي.

وذكرت القيادة، أن كوبيتش أكد خلال اللقاء على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

كما ثمّن كوبيش على عمل القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد وما حققته اللجنة العسكرية 5+5 .