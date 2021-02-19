مصادر مسؤولة بالأفريقية: مصر تعرب عن إمكانية فتح المجال الجوي بين القاهرة وطرابلس

أخبار ليبيا24

كشفت مصادر مسؤولة بشركة الخطوط الأفريقية عن تفاصيل إمكانية فتح المجال الجوي بين مطاري القاهرة ومعيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، لأخبار ليبيا 24، الجمعة، إن فتح المجال الجوي تحت التداول مع السلطات المصرية، لافتاً إلى أنها مازالت وعود فقط.

وفي السياق، أوضح مدير مكتب العلاقات الدولية بشركة الخطوط الأفريقية، المعز بن إسماعيل، لأخبار ليبيا 24، أن السلطات المصرية أبدت استعدادها للتعاون مع سلطات الطيران المدني بطرابلس بكل أريحية، غير أنه لم يحدد موعداً رسميًا حتى الآن، لاستئناف الرحلات بين ليبيا ومصر رغم الموافقة المبدئية لإعادة استئنافها بمطار القاهرة.