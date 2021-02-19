بعد احتجاز لـ7 أشهر.. سفينة سي ووتش 3 تغادر ميناء بوريانا إلى المتوسط مجددا

أعلن موقع مهاجر نيوز، عن مغادرة سفينة سي ووتش 3 ، ميناء بوريانا إلى المتوسط مجددا، بعد احتجاز دام سبعة أشهر، ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى منطقة البحث والإنقاذ بحلول الأربعاء القادم.

ووفقا لمتحدث باسم المنظمة المشغلة للسفينة، فإنه على الطاقم أن ينهي تدريبا في وسط البحر قبل مزاولة أنشطته في منطقة البحث والإنقاذ قبالة ليبيا، مؤكدا أن ذلك سيستغرق أربعة أو خمسة أيام على الأقل.

ولفت الموقع، إلى أنه مقابل ارتفاع أعداد قوارب المهاجرين في المتوسط مؤخرا، لا يتواجد حاليا في منطقة البحث والإنقاذ سوى سفينة آيتا ماري الإسبانية، التي نفذت عمليتي إنقاذ لـ148 مهاجرا، وبالتالي وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وأوقف خفر السواحل الإيطالي في يوليو من العام الماضي سفينة سي ووتش 3، بسبب “شوائب فنية وتشغيلية” قد تؤثر على سلامة طاقمها وركابها، وتلك لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها السفينة للحجز، حيث سبق للسلطات الإيطالية أن أصدرت قرارا بحجزها في 2019 لمدة خمسة أشهر.وتعود سي ووتش 3 إلى البحر هذه المرة بعد نيلها شهادة السلامة البحرية من السلطات الإسبانية.

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