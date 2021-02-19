مديرية الأمن في سبها تفتح تحقيقا حول انفجار المنشية

قالت مديرية الأمن سبها إنها بدأت التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات حادثة الانفجار الذي وقع بمنطقة المنشية.

وأوضحت المديرية خلال مؤتمر صحفي أنها ضبطت حقيبة متفجرة في فندق إفريقيا، كما قامت بتأمين المنطقة وكافة الإجراءات اللازمة حيالها.

أما مركز سبها الطبي فأعلن أن عدد المصابين الذين وصلو إلى المستشفى جراء الانفجار الذي وقع في منطقة المنشية قبل يومين، بلغ عشرين مصابا توفي منهم طفل متأثرا بجراحه.

وأضاف المركز في مؤتمر صحفي أن حالتين خضعتا لعمليات مستعجلة، في حين تفاوتت باقي الإصابات بين بسيطة ومتوسطة.

من جانبه استعرض المجلس البلدي سبها الإجراءات التي اتخذها عقب الانفجار الذي هز المدينة، والتي من بينها التنسيق لمعالجة الحالات الحرجة في عيادات طرابلس.

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