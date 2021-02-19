“البلدي غدامس” يتسلم دفعة معدات مخصصة لمركز العزل

استلم جناح العزل بمستشفى غدامس العام الدفعة الشهرية الخامسة، من المعدات المخصصة له ولقسم الفلترة، بموجب الاتفاق بين المجلس البلدي واللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح المجلس البلدي غدامس، أن الدفعة الشهرية، تأتي في إطار المساعي التي تبذل من جميع الأطراف لأجل استمرارية الجناح في تقديم خدماته للمواطنين في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأشار المجلس البلدي، إلى أن هذه الدفعة تضمنت اسطوانات الأكسجين التي يفتقر لها جناح العزل والتي ستكون دعما للعدد البسيط المتوفر.

ونوّه المجلس البلدي غدامس، إلى أنه ينتظر دفعة أخرى من الإسطوانات المذكورة من المؤسسة الوطنية للنفط.

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