الدبيبة يلتقي صالح وعددا من المسؤولين في طبرق

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب وصوله لمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس الحكومة عقد عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، بالإضافة إلى عدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة.

وأضاف بليحق، أن اللقاءات تركزت حول تطورات الأوضاع في البلاد وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

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