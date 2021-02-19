ليبيا الان

الدبيبة يلتقي صالح وعددا من المسؤولين في طبرق

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب وصوله لمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس الحكومة عقد عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، بالإضافة إلى عدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة.

وأضاف بليحق، أن اللقاءات تركزت حول تطورات الأوضاع في البلاد وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

” style=”height: 401px;”>
” style=”height: 401px;”>

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • خطوات حكومة الوحدة الوطنية يأمل الليبيون ان تكلل بالنجاح ويبدو أن المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة تحركهم دوافع وطنية وحرص على تناسي الخلافات وتضميد الجراح والخروج بالوطن إلى مصاف الدول الآمنة المستقرة.
    تحية صادقة لكل من يحاول إحلال السلام والوئام وجمع الليبيين على مائدة واحدة ونبذ الخلافات.

    رد