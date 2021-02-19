أوحيدة: زيارة الدبيبة لطبرق إيجابية ولابد من تضافر الجهود لنجاح الحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، اليوم الجمعة، إن زيارة رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، لمدينة طبرق كانت إيجابية.

وأضاف أوحيدة في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تطلعات نجاح الحكومة الجديدة من الممكن أن تتحقق إذا تضافرت الجهود برؤية وطنية ومشاركة حقيقية تضم جميع الليبيين.

وتابع أوحيدة أن الدبيبة استعرض خلال لقائه مع عدد من النواب، مشاكل ليبيا بطريقة مبسطة، مؤكدًا أن هذه المشاكل صعبة وليست مستحيلة في فترة عشر أشهر، مبينًا أنه يجب خلال هذه الفترة وضع اللبنة الأساسية للانطلاق نحو الدولة المنشودة.

وكان الدبيبة قد وصل في وقت سابق، اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

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