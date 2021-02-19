جولة على مستشفى إدري العام بوادي الشاطئ

قام مفتشوا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب وادي الشاطيء، بجولة تفتيشية استهدفت مستشفى إدري العام.

وكشفت الزيارة التفقدية، أن النظافة داخل قسم الجراحة جيدة، مع وجود جهاز تعقيم لتعقيم اﻷدوات والتزام العاملين بالزي المخصص.

وعن المختبر، أوضح المركز، أن النظافة داخل المختبر ضعيفة، إضافة إلى التهوية والإضاءة ضعيفة وعدم التزام العاملين بالزي المخصص وعدم وجود محاليل منتهية الصلاحية.

وحول قسم الوﻻدة، وصف المركز أن النظافة داخل القسم بأنها ضعيفة، مع وجود جهاز لتعقيم الأدوات، والتهوئة والإضاءة بالقسم جيدة والتزام العاملين بالزي المخصص.

والصيدلية داخل المستشفى، أضاف مفتشو المركز، أن النظافة داخلها ضعيفة، مع عدم التزام العاملين بالزي المخصص، وأن التهوئة سيئة، ودرجة حرارة حفظ اﻷدوية غير ملائمة للحفظ، وعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية.

وعن قسم اﻷطفال، أوضح مركز الرقابة، أن النظافة والإضاءة والتهوية فيه جيدة مع التزام العاملين بالزي المخصص، وأن درجة حرارة حفظ اﻷدوية ملائمة للحفظ.

وحول مخزن اﻷدوية، أضاف المركز أن النظافة داخله جيدة، ودرجة حرارة حفظ اﻷدوية ملائمة للحفظ، مع التزام العاملين بالزي المخصص، وأن الإضاءة ضعيفة وعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية