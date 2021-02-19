بلدية سرت تعقد اجتماعا موسعا

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، اجتماعا موسعا بمقر “راديو رعد” المسموع، لبحث عدد من الموضوعات تتعلق باتخاذ إجراءات وترتيبات لاستقبال مدينة سرت اجتماعات انعقاد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة

وضم الاجتماع، رئيس لجنة ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي الوسطى الشرقية ورئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت ومدير مكتب اتصالات سرت ومندوب عن الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية المكلف ومدير فندق المهاري سرت.

كما حضر الاجتماع، مديري إدارة الشؤون الإدارية والمالية والإعلام ببلدية سرت ومشرف شركة التموين لفندق المهاري سرت، ومدير راديو رعد ومدير مكتب شركة بريد ليبيا سرت ومشرفة الفريق الموسيقي المدرسي.

وخلص الاجتماع، على بتشكيل ثلاثة لجان، وهي لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال.

وتم الاتفاق، في الاجتماع، على تعقد لجنة الخدمات اجتماعا برئاسة مهندس حماد فرج، لبحث وإعداد مقترحات اللجنة، فيما يتعلق بالإقامة للضيوف وحصر المواقع المستهدفة وحصر كافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والانترنت والمياه وخدمات النظافة والإقامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية