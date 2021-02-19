مكتب الدبيبة لـ«الساعة 24»: لا صحة لمغادرة رئيس الوزراء طبرق بشكل عاجل

أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في تصريح لـ«الساعة 24»، أن رئيس الحكومة أنهى اجتماعاته المسبق تحديدها في مدينة طبرق وسط استقبال حافل من قبل أعيان ووجهاء المنطقة، وغادر بعد ساعات قليلة إلى طرابلس لاستكمال المشاورات بشأن تشكيل الحكومة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الأنباء المتداولة عن مغادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مدينة طبرق بشكل عاجل، منوها إلى أنه لم يدل بأي تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلامية محلية وطالبهم بالتثبت في نشر وتداول الأخبار وتحري المصداقية.

ووصل الدبيبة اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

وهبطت طائرة “دبيبة” في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي، وضباط تابعون للقيادة العامة.