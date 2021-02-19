“العامة للكهرباء” سرقة خط الحويجات وفقد التغذية في 4 محولات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة خط الحويجات من 30 العلوص اليوم الجمعة مسافة 150 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو (4) محولات بدائرة توزيع قصر الأخيار بإدارة توزيع المرقب .

وأوضحت الشركة في إيجاز صحفي، تم خلال الأيام الماضية سرقة خط بن يوسف من 30 المسيرة مما تسبب في فقد التغذية على نحو (7) محولات هوائية و (3) محطات جاهزة ومحطة أرضية بدائرة توزيع الكريمية وكذلك سرقة خط بوغريب من فرعية التجفيف مسافة 600 متر مما تسبب في فصل الخط بالكامل بدائرة توزيع الحي الصناعي ، و وبهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة.

وناشدت الشركة كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.