بلدي الجفرة يخلي مسؤوليته من أي طارئ بخصوص وباء كورونا

أخلى المجلس البلدي لبلدية الجفرة مسئوليته عن اي طارئ قد يحدث بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19 المستجد وقال في بيانا له بان المجلس البلدي لا يتحمل مسؤولية اتخاذ اي قرار فيما يخص استئناف الدراسة في الفتره الحالية.

وحمّل المجلس الجهات ذات العلاقة باتخاذ قرار بدء الدراسة خلال هذه الفترة المسؤولية الكاملة على ما قد يترتب عليه من مخاطر.

واستند المجلس في بيانه على عرض رئيس فريق الرصد والتقصي ورئيس الفريق الطبي بمركز العزل ببلدية الجفرة خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا حيث اوضحا بأن الوضع الوبائي لجائحة كورونا داخل البلديه خارج عن السيطرة والنقص الحاد في الإمكانيات التشغيلية والوقائية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا وما يترتب عن هذا من مخاطر.

وقال بانه تم الاتفاق على تأجيل الدراسه الابتدائية ورياض الأطفال لمدة أسبوعين حيث اوكل للجنة الطبيه للبث في هذا الموضوع.