مصادر لليبيا24: اللجنة القانونية بملتقى الحوار ستناقش الثلاثاء القاعدة الدستورية للانتخابات

أكدت مصادر لليبيا24، اليوم الجمعة، أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، دعت إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في تونس.

وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع يأتي لاستكمال مداولات اللجنة القانونية إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر المقبل، بعد انتهاء مهلة الستين يوما المحددة لمجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور.

وأضافت المصادر أن انتهاء المهلة يعني إعادة المبادرة إلى ملتقى الحوار السياسي لتحديد موعد الانتخابات، أو تأكيد موعدها المقرر من قبل البعثة الأممية، وهو الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل.

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