الأميل: جلسة مجلس النواب القادمة في مجمع قاعات واقادوقو بسرت

قال الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل، إنه بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية 5+5، تقرّر أن تُعقد جلسة مجلس النواب القادمة في مجمع قاعات واقادوقو ببلدية سرت.

وأعرب الأميل في تصريحات صحفية، عن ترحيب بلدية سرت بانعقاد مجلس النواب في البلدية، متمنيا أن تكون سرت جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها.

وأكد الأميل أن سرت ستسخر إمكاناتها المتاحة لاستضافة جلسة مجلس النواب، مضيفا أنه تم تشكيل لجان للإشراف على الترتيب والتجهيز لاستقبال أعضاء مجلس النواب لعقد جلستهم في سرت.

وأوضح الأميل أن مجلس النواب حجز فندقا بسرت من السبت إلى الخميس المقبل لاستقبال أعضاء المجلس.

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