نصائح هامة للتعامل الآمن مع الأدوية

نشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، “نصائح هامة جداً للتعامل الآمن مع الأدوية”.

وأوضح المركز، “بعيدا عن ضرورة الاهتمام بطريقة التخزين وتاريخ الصلاحية، وإبعاد عبوات الدواء عن متناول يد الأطفال، فهناك مجموعة من الضوابط التى تحكم استخدام الأدوية بمختلف صورها، سواء كانت شراب أو أقراص أو غيرها من الصور التى تكون عليها العقاقير الطبية من أهمها”.

ننشر لكم النصائح وفقا لما نشره مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا:

“1.لا بد من إعداد قائمة بالأدوية التى توجد فى المنزل واستخداماتها وطبيعة الآثار الجانبية المحتملة والتي تمت تجربتها من قبل أحد أفراد الأسرة.

2. استشير الطبيب أو الصيدلي عن الدواء وخصائصة وفعاليته، والفترة التى يحتاجها للحصول على نتائج.

3.لا تفكر فى مضغ الدواء، أو طحنه أو إذابته بأى نوع من السوائل، الماء أو غيره، إلا إذ كان ذلك ضمن تعليمات الطبيب أو الصيدلى.

4.استشير الطبيب بالنسبة للأدوية التى تتناولها والتى يمكن أن تتعارض مع الأدوية التى وصفها لك الطبيب حديثا، وكذلك الأطعمة أو المشروبات التى يمكن أن تتسبب فى نتائج عكسية.

5.لا تستسهل شراء أدوية من دول أجنبية دون التأكد من أنها تفيد حالتك وأن تكون بتعليمات من طبيبك المعالج.

6.فى حالة الحمل، لا بد من توخي الحيطة والحذر الشديدين فى التعامل مع الأدوية وتأكد من معرفة الطبيب أو الصيدلي بذلك لتجنب تناول أدوية تضر بالجنين أو الأم.

7.النشرة الداخلية للدواء، ليست مخصصة للطبيب فحسب، بل للمريض أيضا، فلا تهمل الاطلاع عليها لتجنب أي مضاعفات متوقعة للدواء.

8.اتبع تعليمات وجرعات الدواء التى حددها الطبيب بعناية.

9.لا تعرض خبراتك الدوائية على الآخرين، فكل حالة لها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها.

10.لا توقف استخدام الدواء ولا تبدأ فى تناول الدواء دون إعلام الطبيب المعالج.

11.إذا شعرت بأى أعراض غريبة، توجه فورا لاستشارة طبيبك المعالج.

12.تأكد من سلامة عبوات الدواء، واحتفظ بأشرطة الدواء فى عبواتها للتأكد من صلاحيتها بصفة دورية.

13.احتفظ بالأدوية بعيدا عن أي مواد تنظيف أو مواد كيماوية.

14.لا تتناول أي أدوية بعد يوم واحد من انتهاء صلاحيتها مهما كانت الأسباب.

15.لا تتناول الدواء فى الظلام، وتأكد من اسم العبوة والدواء الذى تتناوله قبل ابتلاعه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية