شوارع السودان تعج بالسيارات المهربة من ليبيا

نشرت صحيفة “سودان تريبيون” السودانية تقريرا حول انتظار ظاهرة “بوكو حرام”، وهو المصطلح الشعبي الذي يطلق في السودان على ظاهرة “السيارات غير المقننة”.

وقالت الصحيفة إن تجارة سيارات الـ”بوكو حرام” بشكل لافت على الحدود الغربية مع ليبيا ودول غرب أفريقيا.

وأحصت السلطات السودانية حتى الآن نحو 300 ألف سيارة غير مقننة في ولاية الخرطوم وحدها، ما ينعكس بالسلب على الأمن والازدحام المروري.

وقالت اللجنة السودانية العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، إن آخر الإحصاءات أظهرت أنه في الفترة من أول يناير حتى يوم 15 يناير، هناك 105 ألف و293 سيارة مسجل منها 5326 فقط في النظام.

وأوضحت اللجنة أن هناك 25 ألف و559 سيارة سددت الرسوم الجمركية، بشهادات بلغت 6 آلاف و381 شهادة، فيما تم التخلص من 25 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 7 مليار و242 مليون و954 ألف جنيه سوداني.

ونقلت الصحيفة عن الفريق عبد الهادي عبد الله عثمان، المقرر والمنسق الفني للجنة، قوله إن هذه الظاهرة أضرت بالبلاد كثيرا في النواحي الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية، موضحا أنه من الناحية الاقتصادية هذه السيارات متهالكة وتحتاج لقطع غيار تستجلب بالعملة الصعبة، ما يعد عبئا اقتصاديا على الدولة، كما أن الطرق المعبدة غير مؤهلة لتحمل تدفق هذه الكميات.

ومنحت اللجنة السودانية مواطنيها شهرين، تبدأ في الأول من يناير حتى الأول من مارس، فرصة أخيرة لتقنين سياراتهم.

كما نقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي الصديق الصادق المهدي، قوله إن دخول هذه السيارات يعتبر مصدر خلل وخطر كبير يجب على الدولة وضع الضوابط له وتشديد الحراسة على الحدود والمعابر.

وحذر المهدي من أن البلاد حديثة الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويجب ألا تسمح بهذه الممارسات غير القانونية.

ومنحت اللجنة السودانية مواطنيها شهرين، تبدأ في الأول من يناير حتى الأول من مارس، فرصة أخيرة لتقنين سياراتهم.

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