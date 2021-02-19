الفارسي يطالب حكومة الدبيبة بدعم القطاع النفطي للمحافظة على وحدة إدارته

ليبيا – قال الخبير الليبي المتخصص في الطاقة علي الفارسي إن ليبيا تواجه مشكلات في القطاع النفطي، وتحتاج إلى دعم بأشكال عدة، منها إعادة تأهيل البنية التحتية من أنابيب ومجمعات تخزين ودعم مشروع إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الزج بالقطاع النفطي في الصراعات السياسية أدى للتأثير بشكل سلبي على القطاع النفطي.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة أكد على ضرورة دعم الحكومة الجديدة للقطاع النفطي للمحافظة على وحدة إدارته في البلاد، مشددًا على أهمية التفكير في خلق فرص لموارد أخرى داخل ليبيا، عبر توجيه جزء من أموال النفط لذلك.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية