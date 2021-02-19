70 مهاجرا يواجهون مخاطرا قبالة السواحل الليبية

أعلن مشروع “Alarm Phone” الإنساني التابعة لمنظمة “Watch The Med” غير الحكومية، عن قارب يحمل على متنه 70 مهاجراً، يواجه مخاطر قبالة السواحل الليبية.

وأوضح المشروع، بقوله “لقد أُبلغنا للتو بوجود قارب على متنه 70 شخصًا في خطر جسيم”.

وأضاف المشروع الإنساني: “قيل لنا من قبل المهاجرين، إن المياه بدأت تتسرب الى القارب بعد وقت قصير من مغادرة مدينة الزاوية الليبية”.

وختم المشروع “لقد أبلغنا السلطات المعنية على الفور. إنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة!”.

ومشروع “Alarm Phone” تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.

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